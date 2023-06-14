حديقة الحيوان بالإسكندرية: صورة الأسد الهزيل غير صحيحة وجميع الأسود بصحة جيدة

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الصور المتداولة عن أسد يعانى من ضعف البنية الجسدية غير صحيحة، ولا يوجد أسد بتلك المواصفات فى حديقة الحيوان بالإسكندرية.

وأكدت عازر أن جميع الأسود بصحة جيدة و تحظى بعناية كبيرة خاصة فى تقديم وجبات اللحوم، حيث يتناول الأسد وجبة اللحوم 5 أيام فى الاسبوع من لحوم الحمير ، وتوفير لحوم أخرى يوم فى الأسبوع، ويتم الصيام يوم وفق المعايير العالمية لتغذية الاسود.

موضحة أن قسم الوقاية والعلاج الذى يقوم بالكشف الدورى على الحيوانات بالحديقة يعمل على توفير بيئة دافئة داخل أماكن المبيت من القش للدفئة مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية.

يذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية، هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة، وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.

ونظرا لأهميتها تشهد الحديقة إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين الوافدين إلى الإسكندرية، خاصة فى فصل الشتاء للإستمتاع بحرارة الشمس، بعيدا عن الشواطئ، وتلقى الحديقة حاليا إقبالا كبيرا من الجماهير بالتزامن مع أجازة نصف العام، وسط أجواء من البهجة والإستمتاع بأجواء شتوية دافئة، وفرحة الأطفال بالمرح مع الحيوانات.