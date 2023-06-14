"تضامن بورسعيد": 45 حاجا من الجمعيات الأهلية يتوجهون للسعودية اليوم

بورسعيد محمد فرج

أكد فراج حافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببورسعيد، أنه تقرر مغادرة 45 حاجا من الجمعيات الأهلية، اليوم الأربعاء، العاشرة مساء للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج للعام الحالى 1444/2023.

وقال حافظ لـ"اليوم السابع"، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، فضلاً أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعى، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك.

ومن جانبه، أكد فراج بأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوف يتوجه لتوديع أول فوج للجمعيات الأهلية قبل سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج.