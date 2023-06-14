- الجلسة الأولى: 29 سبتمبر 2022 – عدد الحضور 122 نائبا

النتيجة: (المرشح ميشال معوض: 36 صوتا – الأوراق البيضاء: 63 – المرشح سليم إده: 11 – الأصوات بعبارات: 12) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة الثانية: 13 أكتوبر 2022 – عدد الحضور 71 نائبا فقط

(فقدت نصابها القانوني لضرورة وجود 86 نائبا (ثلثي عدد الأعضاء) كحد أدنى لانعقاد الجلسة)



- الجلسة الثالثة: 20 أكتوبر 2022 – عدد الحضور 119 نائبا

النتيجة: (ميشال معوض: 42 صوتا – الورقة البيضاء: 55 صوتا – 21 نائبا صوتوا بعبارات بمواصفات لرئيس الجمهورية – صوت واحد للمرشح ميلاد أبو ملهب) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة الرابعة: 24 أكتوبر 2022 - الحضور: 114 نائبا

النتيجة: (حصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبا بورقة بيضاء و13 نائبا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين)، وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة الخامسة: 10 نوفمبر 2022 – الحضور 108 نواب

النتيجة: (ميشال معوض 44 صوتا – الورقة البيضاء 47 نائبا - عصام خليفة 6 أصوات – زياد بارود: صوت واحد - زياد حايك: صوت واحد – كتابة شعارات على ورقة التصويت: 8 نواب - ورقة ملغاة) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة السادسة: 17 نوفمبر 2022 – الحضور 112 نائبا

النتيجة: (ميشال معوض 43 صوتا – الورقة البيضاء: 46 صوتا – عصام خليفة: 7 أصوات – زياد بارود 3 أصوات - سليمان فرنجية: صوت واحد – ميشال ضاهر: صوت واحد – كتابة شعارات على ورقة التصويت: 9 أصوات - ملغاه: صوتان) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة السابعة: 24 نوفمبر 2022 – الحضور: 110 نواب

النتيجة: (ميشال معوض:42 - ورقة بيضاء: 50 - عصام خليفة:6 - زياد بارود:2 - أسماء أخرى:1 - كتابة عبارات: 8 أوراق ملغاة: 1) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة الثامنة: أول ديسمبر 2022 - الحضور 111 نائبا

(النتيجة: النائب ميشال معوض 37 صوتا - عصام خليفة 4 أصوات - زياد بارود صوتان - بدري ضاهر صوت واحد - بشارة أبي يونس صوت واحد – ورقة بيضاء 52 نائبا – عبارات أخرى: 10 – أصوات ملغاه: 4 أصوات. وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.



- الجلسة التاسعة 8 ديسمبر 2022 - الحضور: 105 نواب

(النتيجة: المرشح النائب ميشال معوض: 39 صوتا - المرشح عصام خليفة 5 أصوات - المرشح زياد بارود صوتا واحدا - المرشح بدري ضاهر 3 أصوات - المرشح صلاح حنين صوتا واحدا – المرشح فوزي أبو ملهب (ترشيح ساخر) صوتا واحد – اسم معوض بدري ضاهر (ترشيح غير حقيقي) صوتا واحدا – ورقة بيضاء: 39 صوتا - تصويت بعبارات على ورقة الاقتراح 11 نائبا – أصوات ملغاة 4 أصوات)

وفقدت الجلسة نصابها القانوني اللازم لانعقاد جولة ثانية للاقتراع بعد مغادرة عدد من النواب قاعة المجلس.



- الجلسة العاشرة: 15 ديسمبر 2022 - الحضور 109 نواب

(النتيجة: المرشح النائب ميشال معوض 38 صوتا - المرشح عصام خليفة 8 أصوات - المرشح زياد بارود صوتين - المرشح صلاح حنين صوتين - أسماء أخرى 3 أصوات – ورقة بيضاء 37 نائبا – أصوات ملغاة 19 صوتا)

فقدت الجولة الثانية نصابها لوجود 71 نائبا فقط بعد مغادرة عدد من النواب قاعة المجلس.



- الجلسة الحادية عشرة: 19 يناير 2023 - الحضور 110 نواب

(النتيجة: النائب ميشال معوض 34 صوتا - الأوراق البيضاء 37 ورقة – صوت 14 نائبا بعبارة "لبنان الجديد" – أصوات ملغاة: 15 صوتا - المرشح عصام خليفة: 7 أصوات - زياد بارود: صوتان - صلاح حنين صوت واحد.)

فقدت الجولة الثانية نصابها لوجود 71 نائبا فقط بعد مغادرة عدد من النواب قاعة المجلس.

