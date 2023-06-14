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تحرير 2121 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:43 ص
تحرير 2121 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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ضبط رجال المرور بالإدارة العامة 2121 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و404 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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