اليوم السابع
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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:30 ص
بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
أسيوط -هيثم البدرى

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2022 / 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.
 
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه حصلت على المركز الأول الطالبة منة الله بمدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر الإعدادية بمركز ديروط وإيهاب وائل أبو الوفاء محمود، بمدرسة بدر الإعدادية بنين بديروط حصل على المركز الثاني.
 
والمركز الثالث ميري نبيل فتحي جاد السيد مدرسة بويط الإعدادية المشتركة بساحل سليم، والمركز الرابع ايه طارق عبدالحميد نجيب مدرسة طلائع المستقبل الخاصة بأسيوط الجديدة.
 
والمركز الخامس محمود محمد أحمد مدرسة دار حرار الإعدادية، والمركز السادس حازم عبدالناصر على سلمان مدرسة نجوع المعادي الإعدادية المشتركة، والمركز السابع سلمى علي القرشي كامل مدرسة البداري الإعدادية بنات.
 
والمركز الثامن محمد عصام إسماعيل أحمد مدرسة البداري الإعدادية بنين، والمركز التاسع فرح عمر محمد سيد مدرسة البداري الإعدادية بنات، والمركز العاشر ريم أحمد محمد محمد مدرسة الإيمان الإعدادية بنات بالبداري.
 
 
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أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 

 


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الشهادة الاعدادية

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نتيجة الشهادة الاعدادية بأسيوط



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