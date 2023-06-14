انقطاع المياه عن نبروه وجزء من طلخا اليوم لمدة 12 ساعة بالدقهلية للصيانة

الدقهلية محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من: مركز ومدينة نبروه، وقرى الوحدة المحلية بطنيخ، وقرى الوحدة المحلية بدرين، وقرى الوحدة المحلية بكفر الدكروري - أفنيش، وقرى الوحدة المحلية بنشا، وقرية سرسو والخوازم بطلخا، وذلك اليوم الخميس، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام ببعض التعديلات الخاصة بشبكات مياه الشرب.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.