انقطاع المياه عن نبروه وجزء من طلخا اليوم لمدة 12 ساعة بالدقهلية للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من: مركز ومدينة نبروه، وقرى الوحدة المحلية بطنيخ، وقرى الوحدة المحلية بدرين، وقرى الوحدة المحلية بكفر الدكروري - أفنيش، وقرى الوحدة المحلية بنشا، وقرية سرسو والخوازم بطلخا، وذلك اليوم الخميس، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساء.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام ببعض التعديلات الخاصة بشبكات مياه الشرب.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
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