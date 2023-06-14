اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:06 م
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انقطاع المياه عن نبروه وجزء من طلخا اليوم لمدة 12 ساعة بالدقهلية للصيانة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:40 م
انقطاع المياه عن نبروه وجزء من طلخا اليوم لمدة 12 ساعة بالدقهلية للصيانة إنقطاع المياه
الدقهلية محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من: مركز ومدينة نبروه، وقرى الوحدة المحلية بطنيخ، وقرى الوحدة المحلية بدرين، وقرى الوحدة المحلية بكفر الدكروري - أفنيش، وقرى الوحدة المحلية بنشا، وقرية سرسو والخوازم بطلخا، وذلك اليوم الخميس، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساء.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام ببعض التعديلات الخاصة بشبكات مياه الشرب.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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