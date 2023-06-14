انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة فتاة عثر عليها بمسكنها في الدقي

كتب أحمد إسماعيل

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي وبجوارها والدتها القعيدة، وذلك لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للمتوفية وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضرا بالواقعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها، وتم نقلها إلى المشرحة.