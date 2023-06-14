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اليوم.. قطع المياه عن قرية هربشنت وتوابعها لتطهير المحطة فى بنى سويف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن قرية هربشنت وتوابعها لتطهير المحطة فى بنى سويف قطع المياة
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية هربشنت وتوابعها، اليوم الأربعاء اعتبارًا من 8 صباحًا حتى 12 ليلًا، بسبب القيام بأعمال تطهير مجطة مياه هربشنت بمركز ببا.

وتعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

 


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