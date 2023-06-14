الناتو: مكاسب أوكرانيا في الهجوم المضاد تقوي موقفها في التفاوض

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إن المكاسب التي حققتها أوكرانيا خلال الفترة الماضية ستقوي موقفها على طاولة المفاوضات مع روسيا.



وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: "من المبكر الحديث عن الهجوم الأوكراني المضاد ولا نعرف ما إذا كانت ستكون هذه نقطة تحول في الحرب ولكن كلما زادت المكاسب الأوكرانية أصبح موقفها أقوى على طاولة المفاوضات".



وشدد على ضرورة ضمان "وجود ترتيبات لحفظ أمن أوكرانيا عندما تنتهي الحرب"، لافتاً إلى أن قمة "حلف الناتو المقبلة في فيلنيوس (ليتوانيا) ستوضح أن مستقبل أوكرانيا في الحلف".