الفيدرالى الأمريكى: ملتزمون بإعادة نسب التضخم إلى 2%

كتب أحمد عرفة

علق جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على رفع معدلات الفائدة بعد 10 زيادات متتالية، حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وأضاف جيروم باول: "ملتزمون بإعادة نسب التضخم إلى 2%"، موضحا أن قطاع الأعمال والإسكان سيواصل التعرض للعديد من الصعوبات.

وتابع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "سنرفع معدلات الفائدة بنهاية العام الجاري، ومعنيون بتحسين سوق العمل". وقال جيروم باول: "لا نستبعد زيادة جديدة للفائدة هذا العام".