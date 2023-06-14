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الفيدرالى الأمريكى: ملتزمون بإعادة نسب التضخم إلى 2%

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:55 م
الفيدرالى الأمريكى: ملتزمون بإعادة نسب التضخم إلى 2% جيروم باول
كتب أحمد عرفة

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علق جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على رفع معدلات الفائدة بعد 10 زيادات متتالية، حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وأضاف جيروم باول: "ملتزمون بإعادة نسب التضخم إلى 2%"، موضحا أن قطاع الأعمال والإسكان سيواصل التعرض للعديد من الصعوبات.

وتابع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "سنرفع معدلات الفائدة بنهاية العام الجاري، ومعنيون بتحسين سوق العمل". وقال جيروم باول: "لا نستبعد زيادة جديدة للفائدة هذا العام".


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