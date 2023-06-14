اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

العثور على حقيبة أموال داخل جراج بمطار القاهرة.. والأمن يسلمها لصاحبها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:45 م
العثور على حقيبة أموال داخل جراج بمطار القاهرة.. والأمن يسلمها لصاحبها المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر رجال ساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب رقم 3 على حقيبة يد بداخلها أموال مختلفة وجوازات سفر خاصة براكب فور وصوله مطار القاهرة الدولى تركها وغادر المطار.
 
فوجئ رجال ساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب رقم 3 أثناء تفقد الساحات وتنظيم السيارات بحقيبة يد متروكة، على الفور تم إبلاغ السلطات، وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على 2650 دولارًا، و 119 دينارا أردنيا، و850 جنيها مصريا، وتم تسليمها لمباحث المبنى والتوصل إلى صاحبها، الذى وجه الشكر لرجال ساحات الانتظار على أمانتهم.
 
IMG-20230614-WA0033

 


مطار القاهرة الدولي

ساحات انتظار السيارات

مبني الركاب رقم 3

جوازات سفر

أموال



الموضوعات المتعلقة

إحباط محاولة تهريب كروت ذاكرة موبايل ومخدرات وسيوف بمطار القاهرة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:53 ص

جمارك مطار القاهرة الدولى تحبط 9 محاولات تهرب جمركى.. ضبط أقراص ومواد مخدرة وأسلحة بيضاء وعملات معدنية أثرية.. ومنع دخول سجائر ومستلزمات شيش إلكترونية وأدوات ومستلزمات خاصة بطب وجراحة العيون

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:00 م

إحباط محاولة 5 ركاب تهريب أسلحة بيضاء ومخدرات وهواتف بمطار القاهرة.. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:42 ص

البحوث الإسلامية يطلق أول قافلة للتوعية بمناسك الحج داخل مطار القاهرة الدولى

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة