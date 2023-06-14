"السياحة والآثار" تعلن أرقام هواتف وعناوين مقرات البعثة المصرية للحج السياحى

كتب محمد أسعد

تفعيلاً للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لمتابعة تنفيذ وأداء برامج الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج السياحي هذا العام، يتواجد أعضاء البعثة المصرية للحج السياحي حالياً في المملكة العربية السعودية، حيث تم الدفع بلجان بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبجميع الموانئ والمطارات، وذلك عبر مينائي نوبيع البحري والعقبة الأردني ومنفذ حاله عمار البري بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن لجان البعثة تقوم باستقبال حجاج السياحة والعمل على توفير سبل الرعاية والراحة وتقديم كافة التسهيلات وضمان تقديم الشركات السياحية لأفضل الخدمات وفقاً للعقد المبرم بين الحاج والشركة، وفى ضوء الضوابط المعتمدة من الوزارة بشأن الحج السياحي، وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة.

وأفادت سامية سامي بأن الوزارة قد خصصت أرقام هواتف لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والتواصل مع البعثة المصرية للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

- مكة المكرمة: فندق مكارم أجياد مكة ـ شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة

رقم الجوال : 0530655677

- المدينه المنورة : فندق ( سجى المدية ) ـ المنطقة المركزية الشمالية ـ المدينة المنورة

رقم الجوال : 0551731706

- منطقة العزيزية :فندق تارا صدقي – شارع صدقي - متفرع من العزيزية العام.

رقم الجوال : 0553008628

وأضافت أن لجان الوزارة تعمل بجميع الأماكن والمنافذ على قدم وساق على مدار ال 24 ساعة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وأن اللجان المتواجدة بالأراضي السعودية تقوم بالمرور اليومي على مقار إقامة الحجاج والاطمئنان عليهم ومتابعه أحوالهم، بجانب متابعة وصول الحجاج بكل من مطار جدة والمدينة المنورة ومنفذ حاله عمار البري بالمملكة العربية السعودية وميناء العقبة الأردني لضمان راحتهم وسلامتهم ولحين عودتهم بسلامة الله لأرض الوطن.

كما أكدت سامية سامي على قيام الوزارة بالتواصل والتنسيق التام والتعاون المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج جمهورية مصر العربية بشأن موسم الحج فيما يخص كافة الأمور الخاصة بالحج المصري السياحي.