السفينة Viet thuan تصل ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولى من الكويت

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحرى ، اليوم الأربعاء، السفينة Viet thuan تقل على متنها 28 ألف طن فحم بترولى من دولة الكويت، لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ.

واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 34 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 597 شاحنة و109 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 31000 طن بضائع ، 269 شاحنة و107 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 328 شاحنة و2 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية1، بينما من المقرر أن تغادر العبارة القاهرة. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، ووغادرت السفينة امل، و يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و341 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2468 راكب بموانيها .





