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السجن 3 سنوات لمتهمين بالتهرب الضريبي

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:04 م
السجن 3 سنوات لمتهمين بالتهرب الضريبي محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمين بالتهرب الضريبي غيابياً لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة بتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما مع إلزامهما بأداء الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة وألزمتهما المصاريف الجنائية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور وكيل النيابة مصطفى محمد العدل، وأمانة سر محمد طه محمد. 
 
واتهمت النيابة المتهمين بصفتهما مسئولين لإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات أنهما وبصفتهما خاضعان لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، تهربا من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاتهما عن الفترة أنفة البيان.
 
وذلك بأن، قدما خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات، وخصما ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود وأحكام الخصم الضريبي على النحو المبين بالتحقيقات.
 

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