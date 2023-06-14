الرئيس السيسي: "مسيطرون على الأمور بفضل الله وهنعدى من كل الأزمات"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "قبل ما أجيلكم عديت على دار مسنين كنت في حالة تانية خالص والناس الكبار ليهم عند ربنا مكانة.. هتجدوا طاقة جميلة جدا رحمات ربنا مع الناس الأفاضل".

أضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بمحافظة البحيرة: "اطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالي مسيطرين على الأمور وماشية.. ولازم زى كل حاجة بتحصل في دنية ربنا.. وكل حاجة ليها بداية وتنتهى.. أى أزمة بتعدي بفضل الله وكنت منتبه قوى في مسيرة عمرى على الأزمات اللى عدت علينا في مصر وكنت بقول معقول الحاجات دي هتخلص؟.. وخلصت .. واللى احنا فيه بفضل الله وفضلكم هنعدي من كل الأزمات وهنبقا أحسن.. وأتصور لو هتشوفوا الريف زمان كان شكله عامل إزاى؟.. مش كانت الناس بتاكل الذرة صفرا ولا إيه؟ والشعير؟.. مع الوضع في الاعتبار إن الريف كان شكله جميل لما كان العدد مش ضاغط ..لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص وده امر نحبه ونجرى عليه اكتر من كده".

تابع الرئيس: "كنت بقول النهاردة ان الترعة اللى اتبطنت هتعود علينا كلنا طالما انت سعيد يبقا انا مبسوط والا ابقا ان مش منكم .. لو فرحتكم متفرحنيش يبقا انا مش منكم ولو زعلكم ميزعلنيش يبقا انا برضه.. اومال احنا موجودين ليه؟.. احنا بخير وهنبقا بخير اكتر وبيكم وجهدكم وتحملكم هنبقا بخير اكتر يا رب يحفظنا كلنا".