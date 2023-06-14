الرئيس السيسي لموظفى الخدمات التكنولوجية بالأبعادية: هدفنا خدمة الناس

إبراهيم حسان

أذاعت القناة الأولى،لقطات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، للاطمئنان على سير الأعمال بالمجمع بعد افتتاحه.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفصيلي من أحد المسئولية بالمجمع، لطبيعة عمل مجمع الخدمات التكنولوجية بقرية الأبعادية.

ودار حديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الموظفين مجمع الخدمات التكنولوجية بقرية الأبعادية، حيث وجه الرئيس حديثه لهم قائلا: "قولولي الخدمة أخبارها إيه وحجم الرضا مع الناس اللي بتجيلكم؟"، ليرد أحد الموظفين قائلا: "نحن نعمل بشكل مميكن وبأكبر قدر ممكن لإرضاء المواطن، والخدمات جميعها مميكنة سواء في الشباك أو الإدارات الخلفية لتقصير الوقت على المواطن، ونحن نستخرج رخصة البناء في أقل وقت ممكن للمواطنين".

وقال الرئيس السيسي: "هل الموظفين والعاملين راضيين على المعدات والتكنولوجيا والإمكانيات الموجودة؟ وهل بتسهل الشغل عليكم"، فأجاب الموظفين بـ"نعم"، ليتابع الرئيس قائلا: "فى النهاية إحنا عاملين ده علشان الناس وأنتو موجودين هنا علشان خدمة الناس وتسهيل مصالحكم، ولو فيه حاجة قولولي".