الرئيس السيسي: "لدينا مرونة فى سعر الصرف ولكن عندما يتضرر شعب مصر فلا"

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اقتربت أن يكون الدعم صفر في المشتقات البترولية ولكن ما حدث أنى رجعت تاني عندما زاد سعر الصرف بهذه الطريقة ، عندما تقترب من سعر الصرف انتبه حتى لا يدخلك في أزمة فوق خيالك".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "كتير من الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تأتى بها تسعر بالجنيه على قيمة الدولار، وبجيب الذرة الصفراء من الخارج وهل أسعره على 8 جنيهات للدولار أم 16 جنيها للدولار أم 30 جنيها للدولار، و لو سعرت بـ30 و40 فالسعر سيكون ماذا".

وتابع الرئيس السيسي: "نحن مرنين في سعر الصرف ولكن عندما يتعرض الأمر لأمن قومى وشعب مصر يتضرر فيها فلا، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين لا نجلس في مكاننا".

وقال الرئيس السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلى سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني ، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".