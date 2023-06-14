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الرئيس السيسي: كنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:01 م
الرئيس السيسي: كنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ليس لديك سوى أفكار لمواجهة نقص قدراتك، وقولى فكرة اعملها، مقدرين ما قاله النائب عبد المنعم إمام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "تجيى تشتغل معانا فيه تعالى معانا وأى حد مرحب به لو هيضيف حاجة لمصلحة بلدنا فأنا مش هبقى كويس لو مرحبتش بيك وهبقى خائن أى حد يستطيع أن يضع طوبة هصقف له".

وتابع الرئيس السيسي :"على مهلك على نفسكم مش علية، كنت عارف حجم المشكلات اللى فيها مصر وعارف ان قدرة الناس على التحمل لها مدى ، وكنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا".


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