اليوم السابع
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الرئيس السيسي: الريف المصرى كان يغطى احتياجاته الغذائية قبل 40 سنة والآن تغير الحال

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:45 م
الرئيس السيسي: الريف المصرى كان يغطى احتياجاته الغذائية قبل 40 سنة والآن تغير الحال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الريف المصري كان يغطي من حوالي 40 أو 50 سنة كل احتياجاته الغذائية، بعكس ما يحدث حاليا.
 
وقال الرئيس السيسي في كلمته للأهالي بقرية الأبعادية: "الريف من 40 سنة و50 سنة كان بيغطي حاجته.. هل حد كان بيجيب زيت.. ده كان عيب جدا في الريف.. يقولك معقول هاكل بزيت وهو بيستخدم سمن بلدي، هل حد كان بيشتري زيت ولا بيض ولا فراخ؟ البيوت كانت وحدات إنتاجية صغيرة".
 
وأكمل الرئيس السيسي: "الريف كان بيطلع جزء للحضر لعواصم المحافظات منتجات، ده دلوقتي مش بيحصل بالمستوى اللي كان موجود، والدولة النهارده معنية بتغطية كل الطلبات، لأن إحنا اتحولنا من حالة كنا موجودين بيها قبل كده لحالة تانية، وبنقول ليه ظروفنا والأسعار كانت كده؟ إحنا بنتكلم في بلدنا مصر كنا لغاية 1952 حوالي 19 أو 20 مليون مصري في كل مصر ريف وحضر، ثم في عهد السادات وصلنا لـ40 مليون، وبعدين في 2011 كنا 80 مليون، والنهاردة إحنا 105 وإحنا بندردش مع بعض دلوقتي فات كام دقيقة؟ لأن كل 15 ثانية في مولود يعني كل دقيقة 4 مواليد، المواد موجودة وحتى لو كانت غالية شوية ومش ممكن أبدا ننزل نقول مافيش.. أنا بكلمك عن احتياجات 105 + 9 مليون ضيف يعني 114 مليون مواطن في مصر.. بنحاول بس بيكم وبجهدكم ودعمكم وقبل ده كله بدعواتكم.. الناس الطيبة كتير في مصر".

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