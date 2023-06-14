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الرئيس السيسي: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:44 م
الرئيس السيسي: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "انت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "ازاى هتعمل استحقاق دستورى في التعليم، عايزنى اضحك عليكم كلكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو انا معايا فلوس لكل الكلام ده".

وتابع الرئيس السيسي: "هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص، تريد 250 مليار دولار هتجيبهم منين".


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