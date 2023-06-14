اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "الجامعات اللى اتعملت تكفى الطلب على التعليم حتى 2050"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:49 م
الرئيس السيسي: "الجامعات اللى اتعملت تكفى الطلب على التعليم حتى 2050" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجامعات التي تم إنشائها خلال الـ 6 سنوات الماضية تكفى الطلب على التعليم حتى العام 2050.
 
أضاف الرئيس السيسي ردا على طلب احد الأهالي بإنشاء فرع لجامعة الازهر بالمنطقة: "الجامعة دي علشان تتعمل على 22 فدان هيبقا فيها تخصصات مختلفة.. بس الجامعات اللى اتعملت على مستوى الدولة خلال الـ 6 سنين اللى فاتت تكفى الطلب على التعليم لغاية 2050".
 
وتابع الرئيس السيسى حديثه: "عاوز تعليم سواء أزهر أو غيره ممكن اقولك حاضر وندرس.. بس أنا متعودتش علي كده.. اتعودت على إنى أتكلم معاكم بموضوعية".
 

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "مسيطرون على الأمور بفضل الله وهنعدى من كل الأزمات"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:42 م

الرئيس السيسى: التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:37 م

الرئيس السيسي: "الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:32 م

الرئيس السيسي: "خلال الـ7 أسابيع اللى فاتت عبر 220 ألف سودانى إلى مصر"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:31 م

الرئيس السيسى يتفقد عدد من المشروعات فى قرية الأبعادية بالبحيرة.. فيديو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:21 م

الرئيس السيسي: المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:15 م

الرئيس السيسى يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 م

الرئيس السيسى يجرى حديثا مع مسؤولى مبادرة "ازرع" ويطمئن على أهالى الأبعادية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 م

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:55 ص

أحد أهالى الأبعادية للرئيس السيسى: ولدنا على إيد حضرتك.. وسنبايعك لحد ما نموت

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة