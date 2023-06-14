اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:32 م
الرئيس السيسي: "الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعيش أزمة منذ 3 سنوات، حيث بدأت بموضوع كورونا، متابعا:" ده طبعا كان له تأثير كبير قوى على مصر والعالم واحنا في مصر موقفناش، طيب جت الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ ..أيوه.. يمكن تكون بطأتنا شوية، يمكن تكون غلت الأسعار وغلتها كتير، بس عاوز أقولكم على حاجة، خلوا بالكم برضو في الـ 3 سنين اللى فاتوا زدنا 6 مليون، مقصدش بالكلمة دي أى حاجة، لكن بحط الصورة جنب بعضها".
 
أضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بمحافظة البحيرة:"بنحاول نخفف من آثار الأزمة اللى بنتكلم عليها بقالها 3 سنين، دى مدة مش بسيطة في عمر دولة بتقاوم أزمة كبيرة جدا، مش على مستوى مصر، لكن على مستوى العالم كله، ولها تأثير على دول اقتصادها أقوى مننا ودول غنية".
 

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتفقد عدد من المشروعات فى قرية الأبعادية بالبحيرة.. فيديو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:21 م

الرئيس السيسي: المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:15 م

الرئيس السيسى يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 م

الرئيس السيسى يجرى حديثا مع مسؤولى مبادرة "ازرع" ويطمئن على أهالى الأبعادية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 م

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة