بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة الفلبين بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة الفلبين بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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