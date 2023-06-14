الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يرحب بشباب "حياة كريمة" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:03 ص الرئيس السيسى يرحب بشباب "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشباب المتطوعين في "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تفقد الرئيس السيسى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعدية بالبحيرة. السيسي الرئيس السيسي البحيرة عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتفقد الوحدة الصحية ضمن "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:29 ص الرئيس السيسى يدير حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية فى البحيرة الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:34 ص الرئيس السيسى يصل قرية الأبعادية فى البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" .. الرئيس يتفقد الوحدة الصحية ودار المسنين ويطمئن على النزلاء ويدير حوارًا مع حشد من المواطنين بالقرية.. صور الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:58 ص فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:58 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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