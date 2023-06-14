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الرئيس السيسى يدير حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية فى البحيرة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:34 ص
الرئيس السيسى يدير حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية فى البحيرة حوار الرئيس السيسى مع المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة
كتب محمد الجالى

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توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته، فى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وأدار  حواراً مع حشد من المواطنين فى القرية..
الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(1)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(2)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(3)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(4)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(5)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(6)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(7)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(8)
 

الرئيس-السيسى-يدير-حواراً-مع-حشد-من-المواطنين-بقرية-الأبعادية-بالبحيرة-(9)
 

السيسي

الرئيس السيسي

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