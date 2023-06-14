الرئيس السيسى يدير حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية فى البحيرة

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته، فى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وأدار حواراً مع حشد من المواطنين فى القرية..
الرئيس السيسى يدير حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية فى البحيرةالأربعاء، 14 يونيو 2023 10:34 ص
حوار الرئيس السيسى مع المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة
كتب محمد الجالى
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