اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: همضى على مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:37 م
الرئيس السيسى: همضى على مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني.
 
قال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "المخرجات اللى هتوصلولها سواء السياسي او الاقتصادي او المجتمعي ..اللى داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون هصدق عليها .. طيب اللى مش داخل صلاحياتي؟.. على البرلمان تروح ..البرلمان يتحرك فيها .. لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة ان احنا نتحرك فيها .. قرارات همضى عليها دون قيد أو شرط .. طالما انها داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا .. ثم اللى خارج ده هتحال للبرلمان يتحرك فيها بالشكل المناسب كممثلين للشعب المصري".
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية

المؤتمر الوطنى للشباب

زيارة السيسي للبحيرة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى عن الحوار الوطني: "ماحدش يقدر يقول إن أنا بس أمتلك مصلحة الوطن"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:34 م

المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية يعرض فيلم "المشوار" أمام الرئيس السيسي

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:53 م

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:38 م

الرئيس السيسي: ميناء أبو قير يضم 10 كم أرصفة.. ولا يوجد مثله إلا في إسبانيا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:37 م

الرئيس السيسى: 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة بالإسكندرية والإسكان البديل يكلف 150 مليار جنيه

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:35 م

رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 812 مليار جنيه في الإسكندرية والبحيرة خلال 8 سنوات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:34 م

الرئيس السيسي: بيقولوا بيهد الجوامع والبلد بتحب الطرق.. انتوا واخدين بالكم يعني إيه دولة؟

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة