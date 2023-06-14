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الرئيس السيسى: كل شغلنا تخطيط استراتيجى يمتد لـ30 سنة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:22 م
الرئيس السيسى: كل شغلنا تخطيط استراتيجى يمتد لـ30 سنة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كل شغلنا تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية دلوقتي ولغاية 30 سنة قادمة بدليل أننى قلت عندنا جامعات حتى 2050 وده موضوع خلصناه ومطمن إن مفيش مشكلة في التعليم لأنها اتعملت على مستوى خريطة الدولة المصرية".
 
أضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بالبحيرة: "البحيرة مرتبطة بوادي النطرون بيتعمل دلوقتي في المكان ده 2 مليون فدان والبحيرة فيها كام فدان؟ هي أكبر محافظة في مصر وانا جاي ببص من الطيارة اشوف حجم المباني المبنية على الاراضى الزراعية بيزيد ولا واقف ثابت زي ما هو؟ يعني قلت شوية..الـ 2 مليون فدان مفيهوش بيت واحد ولو هنعمل بيت هيتعمل في المناطق غير الصالحة للزراعة على الاطلاق ..الحد الأدني لو عاوز فرصة عمل هتجدها في هذا المكان.

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