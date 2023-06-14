اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:37 م
الرئيس السيسى: التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مخاطبة الشعب المصري خلال زيارته لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ووجه رسالة للمزارعين قائلا: "الأرز اللي بشتريه منكم بيروح للتموين.. والتموين بيمس 70 مليون مصري، والمزارعين لما لقوا فرصة أحسن باعوه! رغم إني كنت باخد الأرز وأبيعه مدعم".
 
وفيما يتعلق بالقمح، قال الرئيس السيسي في كلمته: "الإنتاج في مصر ممكن يبقى 8 أو 9 أو 10 ملايين طن.. وحد يقولي أصل إحنا في ريف، عندنا القمح في البيت بنعمل بيه مناسبات.. اللى خدناه لحد الآن 3.5 مليون طن يبقى لسه في البيوت فيه 6.5 مليون طن، طب المخابز بتاعة الناس بتبيع للناس كلها، الرغيف بيتكلف 80 قرش وببيعه بـ5 قروش، وأنا مش باخده هبيعه بتمنه، لكن لو حد تاني خده هيتاجر فيه".
 
وأكد الرئيس السيسي، أنه يحرص على ألا يقل الاحتياطي السلعي عن 5 و 6 أشهر، قائلا: "حرصنا على الاحتياطي مايقلش عن 5 أو 6 شهور، يعني رصيد الرز والقمح والزيوت واللحوم والدواجن ماتقلش عن 6 أشهر علشان ما تحصلش أزمة، وأنا كنت هاخد القمح بالسعر اللي قلت عليه وهديه للناس مدعم بـ5 قروش، ولو أنا النهارده مالقتش الطلب ده موجود في الـ10 ملايين طن اللى فى مصر، هضطر أشتري من بره والموضوع ده هيبقى له تأثير كبير على الأسعار في مصر بسبب الدولار.. كل ما يكون فاتورتي من الدولار في تزايد، سيكون هناك عبء على الاقتصاد".

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتفقد عدد من المشروعات فى قرية الأبعادية بالبحيرة.. فيديو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:21 م

الرئيس السيسي: المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:15 م

الرئيس السيسى يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 م

الرئيس السيسى يجرى حديثا مع مسؤولى مبادرة "ازرع" ويطمئن على أهالى الأبعادية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:03 م

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:55 ص

أحد أهالى الأبعادية للرئيس السيسى: ولدنا على إيد حضرتك.. وسنبايعك لحد ما نموت

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة