الرئيس السيسى: التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مخاطبة الشعب المصري خلال زيارته لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ووجه رسالة للمزارعين قائلا: "الأرز اللي بشتريه منكم بيروح للتموين.. والتموين بيمس 70 مليون مصري، والمزارعين لما لقوا فرصة أحسن باعوه! رغم إني كنت باخد الأرز وأبيعه مدعم".

وفيما يتعلق بالقمح، قال الرئيس السيسي في كلمته: "الإنتاج في مصر ممكن يبقى 8 أو 9 أو 10 ملايين طن.. وحد يقولي أصل إحنا في ريف، عندنا القمح في البيت بنعمل بيه مناسبات.. اللى خدناه لحد الآن 3.5 مليون طن يبقى لسه في البيوت فيه 6.5 مليون طن، طب المخابز بتاعة الناس بتبيع للناس كلها، الرغيف بيتكلف 80 قرش وببيعه بـ5 قروش، وأنا مش باخده هبيعه بتمنه، لكن لو حد تاني خده هيتاجر فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أنه يحرص على ألا يقل الاحتياطي السلعي عن 5 و 6 أشهر، قائلا: "حرصنا على الاحتياطي مايقلش عن 5 أو 6 شهور، يعني رصيد الرز والقمح والزيوت واللحوم والدواجن ماتقلش عن 6 أشهر علشان ما تحصلش أزمة، وأنا كنت هاخد القمح بالسعر اللي قلت عليه وهديه للناس مدعم بـ5 قروش، ولو أنا النهارده مالقتش الطلب ده موجود في الـ10 ملايين طن اللى فى مصر، هضطر أشتري من بره والموضوع ده هيبقى له تأثير كبير على الأسعار في مصر بسبب الدولار.. كل ما يكون فاتورتي من الدولار في تزايد، سيكون هناك عبء على الاقتصاد".