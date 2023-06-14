اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يدشن نصبا تذكاريا للأمير عبد القادر فى موسكو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:21 م
الرئيس الجزائرى يدشن نصبا تذكاريا للأمير عبد القادر فى موسكو الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، في العاصمة الروسية موسكو.

وكتب على النصب التذكاري "ساحة الأمير عبد القادر الجزائري (1883-1808) بطل وطني ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، فارس من وسام النصر الأبيض الروسي، نظير دوره في حماية أعضاء القنصلية الروسية في دمشق سنة 1860، دشن في جوان 2023".

 وقال الرئيس الجزائري إن العلاقات بين بلاده وروسيا عريقة ومتجذرة في التاريخ لأكثر من 60 عاما، مؤكدا على أن نصب الأمير عبد القادر في ساحة العاصمة موسكو هو أكبر دليل على الصداقة بين شعبي البلدين.

 

 

 


الجزائر

عبد المجيد تبون

الرئاسة الجزائرية

نصب تذكارى

الأمير عبد القادر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة