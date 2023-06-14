اليوم السابع
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الداخلية تداهم 5 مصانع عشوائية وضبط 5 أطنان مخلفات إلكترونية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:31 ص
الداخلية تداهم 5 مصانع عشوائية وضبط 5 أطنان مخلفات إلكترونية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، وأسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط (5) قضايا عبارة عن (5 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت  5,100 طن مخلفات إلكترونية ومصنعاتها محظور حيازتها أو تداولها وإعادة تدويرها".

كما ضبطت 10,7 طن منظفات منزلية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة – 5 طن مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص أو موافقة بيئية – 6طن ، و 5000 قطعة مخلفات نحاسية ومصنعاتها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية مغشوش ومقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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