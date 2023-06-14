الجيزة: ضبط 1.5 طن مصنعات لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الطب البيطري والتموين بمواصلة حملات تمشيط الأسواق من السلع غير الصالحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 1.2 طن مصنعات لحوم (كفتة) وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك خلال حملات بمناطق المرازيق والشوبك بطريق مصر أسيوط الزراعي بمركز ومدينة البدرشين.

شملت جهود الحملة، ضبط 46 كيلو ذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير 5 محاضر بكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أن مأمورية توجهت خلال يومي الأحد والإثنين الماضي الموافق 11، و12 يونيو الجاري، للتفتيش على اللحوم والمنتجات بمعرفة أطباء جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري، وبالاشتراك مع الأجهزة المعاونة من مديرية التموين والمحليات بنطاق حي الهرم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 66 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير عدد 2 محاضر قانونية للعرض على النيابة.



ضبط للحوم



لحوم فاسدة