الجمعة المقبل.. مناقشة كتاب "تصحيح المسار فى منتصف العمر" فى بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة كتاب "تصحيح المسار فى منتصف العمر.. قراءة نفسية وسلوكية" للدكتور بهى الدين مرسى، وذلك يوم الجمعة 16 يونيو، فى تمام السابعة مسًاء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب.

ويفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وتديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى بدار الأوبرا، بحضور نخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين وكوكبة كبيرة من أساتذة التاريخ والشخصيات العامة.

يدور اللقاء حول كتاب "تصحيح المسار فى منتصف العمر" الذى يشتمل على خلاصة ثلاثة عقود من الخبرة فى مجال الصحة والطب؛ فهو يفسر أوجه الغموض التى تحيط بمهنة الطب وظواهر الحياة، ويشرح حقيقة "الماورائيات" ويزيل وهم الحظ والصدفة، ويقدِّم علاجًا لكيفية تقييم الشخص لحياته، لمعرفة ما إذا كان الاستمرار صحيحًا أم لابد من التغيير، كما يشتمل اللقاء على مناقشة عامة حول التنوع الثقافى والتراث الإنسانى واحترام الثقافات.

جدير بالذكر أن الكاتب والمفكر الدكتور بهى الدين مرسى، طبيب استشارى تخرج فى كلية طب قصر العينى عام 1978، وعمل بالحقل الطبى لأكثر من ربع قرن، واعتزل بعدها المهنة وتخرج من جديد فى كلية إدارة الأعمال بجامعة حلوان عام 1994، وعمل فى مجال جودة الخدمات الصحية لعقدين، والإعلام الصحي.

وللكاتب 12 مؤلفًا فى مجالات التدريب وتحسين الأداء، منها: منهج إدارة المخاطر والتعامل مع الكوارث والإخلاء الطبى، وقياس الأداء فى المنشآت الصحية والطبية، والمنهج العلمى فى حل المشكلات، وأخلاقيات مهنة الطب وغيرها.