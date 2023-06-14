البيئة: انتهاء المرحلة الأولى لمنظومة إصدار تراخيص وتصاريح الشركات إلكترونيا

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، أن الجهاز انتهى من المرحلة الاولى للنظام الإلكترونى الوطنى، الخاص بإدارة المعلومات والبيانات للمخلفات Wims، و الإصدار الإلكترونى لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات.

وأضاف العربى فى تصريحات خاصة أن تسجيل الشركات يكون من خلال الرابط wims.wmra.gov.eg بهدف الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح فى مجال المخلفات، كما يتم الدفع الإلكترونى على النظام باستخدام الفيزا كارد والمحافظ الإلكترونية .

وأوضح العربى أن برامج منظومة إدارة المخلفات 2019-2023، البرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية، وتم إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وكذلك إنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي وإغلاق المقالب العشوائية، أما البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات فهو معنى بإعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، أما البرنامج الثالث للمنظومة فمعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات.