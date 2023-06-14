البورصة تواصل ارتفاعها.. والتداولات تتجاوز 1.3مليار جنيه خلال ساعتين

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 17987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 21725 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 7533 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 5285 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5187 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وايه كابيتال القابضة، والعبوات الطبية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو،

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 298.6 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 404 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 22.2 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 7.1 مليون سهم، 18 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.9 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 6311 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ورواد السياحة-رواد 2348 سهم، 9711 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 52.4 ألف سهم.

أعلنت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، بيع المساهم أمين مصطفى محمد أمين علوه عدد 7.6 مليون سهم بسعر 0.12 جنيه بقيمة إجمالية 913.4 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.04% إلى 2.72%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، توقيع عقد جدولة قروض الشركة مع البنك التجاري الدولي، وتم الاتفاق على فترة سداد طويلة الأجل تتناسب مع التدفقات النقدية، وتساعد على استمرار خطط التطوير الجارية.

كما أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، عن موافقة مجلس الإدارة على تفويض اتخاذ القرار المناسب بإيقاف مصانع السيراميك من عدمه بما يحقق صالح الشركة وإيقاف نزيف الخسائر، والعرض على الجمعية العامة غير العادية يوم 17 يوليو المقبل، تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجها (مصنع السيراميك-مصنع الصحي-مصنع البورسلين) أو عمل عقود إدارة وتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول، ونقل ملكية بعض الأصول المملوكة للشركة إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والهيئة العامة للبترول وذلك خصمًا من مديونيتها.

وفي سياق منفصل قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية (محل الاستحواذ).