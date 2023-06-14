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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:24 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 17971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3306 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 21752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 7528 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 3569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 5295 نقطة.

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