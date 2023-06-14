وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تقريرها السنوي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن عدد النازحين واللاجئين كان يبلغ 4ر108 مليون شخص فى نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 19.1% مليون عما كان عليه العدد في نهاية عام 2019، وهي زيادة غير مسبوقة.

يذكر أنه في العام الماضي وحده، تم تهجير 19 مليون شخص آخر قسرًا، بما في ذلك أكثر من 11 مليون شخص فروا من الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا فيما أصبح أسرع وأكبر نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت النزاعات في الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وميانمار مسئولة أيضا عن نزوح أكثر من مليون شخص داخل كل منها عام 2022. وسعت غالبية النازحين على مستوى العالم إلى اللجوء داخل حدود بلادهم.