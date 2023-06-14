ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان إلى 78 قتيلا

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أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية للبلاد إلى 78 قتيلا على الأقل.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن ستة سفن تابعة لخفر السواحل وفرقاطة تابعة للبحرية وطائرة ومروحية تابعتين للجيش، بالإضافة إلى عدد من السفن الخاصة تشارك في عمليات البحث عن ناجين والتي أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 104 أشخاص يتلقى أربعة منهم العلاج في المستشفيات.



ووقع الحادث على بعد 75 كيلومترا جنوب غرب شبه جزيرة "بيلوبونيز" الواقعة بجنوب اليونان، ولم تحدد السلطات على وجه الدقة عدد من كانوا على متن القارب.

ولفتت الشبكة إلى أنه من المحتمل أن القارب انطلق من ليبيا، مضيفة أن خفر السواحل الإيطالي أخبر السلطات اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بشأن القارب أمس الثلاثاء.

وتوجه المهربون مؤخرا لاستخدام قوارب أكبر حجما داخل المياه الدولية قبالة سواحل اليونان لتفادي دوريات خفر السواحل المحلية.