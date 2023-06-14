إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية قبل مطلع كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: أحمد حافظ محمد 58 عامًا، مصابًا بكدمات، منه أحمد حافظ 50 عامًا، مصابة بكدمات، نور دياب محمد 50 عامًا، مصابه باشتباه كسر بالذراع الأيسر.





