اليوم السابع
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إصابة 21 عاملا فى تصادم مينى باص مع تروسيكل بطريق بلبيس - العاشر.. صور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:58 ص
إصابة 21 عاملا فى تصادم مينى باص مع تروسيكل بطريق بلبيس - العاشر.. صور موقع الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 21 عاملا بإحدى شركات العاشر من رمضان، صباح اليوم، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين أتوبيس 26 راكب وتروسيكل بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26، وتروسيكل بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، ما أسفر عن إصابة 21 عامل بإصابات متنوعة.
 
جرى الدفع ب11 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
 
 
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الشرقية

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