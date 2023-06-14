وفاة شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

شهد طريق "المطرية - أشمون" بالدقهلية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتج عنه وفاة شاب وإصابة 2 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفي منية النصر المركزي والجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين علي طريق "المطرية - أشمون" وتحديدًا أمام قرية ميت الخولي مؤمن التابعه لمركز منية النصر.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيه النصر، برفقه سيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتج عن الحادث وفاة أحمد هشام عبدالعظيم- 17 عام، وإصابة هشام. ع. م. ز - 16 عام مقيمان قرية الدراكسة وإصابة أحمد. أ. إ- 22 عام مقيم عزبه الدنك دائرة المركز.

تم نقل المصابين لمستشفي منية النصر المركزي والجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.