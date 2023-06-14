إصابة 11 شخصا بسبب حريق نشب ببرج سكني فى مدينة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 شخصًا في حريق هائل شب ببرج سكني بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل ببرج سكني بشارع دار رماد الجديد بمدينة الفيوم، وتوجهت فورًا سيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحريق شب في مخزن مشروبات غازية ببرج سكني مكون من 10 طوابق، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بحالات إختناق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق