إصابة معلم بالبوسنة بعد إطلاق طالب النار عليه

أوقفت الشرطة في البوسنة، الأربعاء، فتى يُشتبه بإطلاقه النار على معلم في مدرسة بمدينة لوكافاك شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، حسبما أكدت السلطات المحلية وعائلة الضحية.



وقالت وزارة الداخلية في كانتون توزلا في البوسنة، في بيان، إن "الفتى الذي لم يبلغ بعد 14 عاماً، موجود تحت إشراف الشرطة في مركز شرطة لوكافاك"، مشيرة إلى أن "أسلحة نارية وأغراضاً أخرى متروكة وضعت في مكان آمن بانتظار بدء التحقيق".



تأتي الواقعة بعد شهر على إطلاق تلميذ يبلغ من العمر 13 عاماً، النار في مدرسة في وسط بلجراد عاصمة صربيا المجاورة، ما أودى بحياة 9 من زملائه في الدراسة وحارس أمن.