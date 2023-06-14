إشارات في الحركة تنذر بالإصابة بمرض الخرف

كتبت رانيا عامر

الإصابة بمرض الخرف ترجع لعدة أسباب مختلفة، منها العامل الوراثي وسوء التغذية، ونقص العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كل ذلك يودي الي الإصابة بالخرف .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

أشار خبراء الصحة أن الخرف هو مصطلح يصف مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المستمر للدماغ نظرا لتأثيره على الدماغ، فقد يتسبب في فقدان الذاكرة وحتى التغيرات السلوكية في مراحله الأولية.ويتعرض المرضي به إلى صعوبة في اللغة وفهم الآخرين وقدرتهم على التفكير. وبالنظر إلى كون الخرف حالة تنكسيه فإن الأعراض ستزداد سوءا بمرور الوقت.

أوضحت مؤسسة Alzheimer’s Society الخيرية، بان الأشخاص المرضي يتعرضون لصعوبات في الذاكرة والتركيز مع تقدم الخرف ، بالإضافة إلى صعوبة الحركة والكلام.

علامات في الحركة تشير إلى أن الشخص مصاب بالخرف:

- فقدان القدرة على المشي

- فقدان القدرة على الوقوف

- فقدان القدرة على النهوض من الكرسي أو السرير

- يكون المريض أكثر عرضة للسقوط

يكون للخرف تأثير جسدي كبير على الشخص في المراحل المتأخرة من الحالة. قد يفقدون تدريجيا قدرتهم على المشي أو الوقوف أو النهوض من الكرسي أو السرير. كما أنهم قد يكونون أكثر عرضة للسقوط ".

وتنصح المؤسسة الخيرية بتغيير المراتب والوسائد لتخفيف الضغط على الجلد، وزيارة طبيب عام، إذا رأيت أيا من هذه الأعراض أو كانت لديك مخاوف.