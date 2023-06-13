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CNN: ترامب قيد الاعتقال فى قضية الوثائق السرية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:30 م
CNN: ترامب قيد الاعتقال فى قضية الوثائق السرية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قيد الاعتقال حاليا في قضية الوثائق السرية، ضمن الإجراءات الخاصة بمثوله أمام القاضي.

وقال مصدر قضائي إن إجراءات مثول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمام محكمة ميامي انتهت، وذلك قبيل انطلاق جلسة محاكمته.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.

 

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