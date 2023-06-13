6 نصائح لطلاب الثانوية العامة لتقليل إجهاد الامتحانات منها تقليل الكافيين

كتبت ميرفت رشاد

القلق من امتحانات الثانوية العامة أمر شائع، خاصة إذا كنت تحت ضغط من عائلتك، ويمكن أن يجعلك التوتر الناتج عن الامتحان تشعر بالقلق أو الاكتئاب، مما قد يكون له تأثير على جودة نومك أو ما تأكله، وخلال التقرير التالى بعض النصائح الخاصة بالنظام الغذائى التى يجب عليك اتباعها للتغلب على إجهاد الامتحان، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

1. التقليل من تناول الكافيين

أثناء الامتحانات، قد يؤدى شرب كميات كبيرة من القهوة أو مشروبات الطاقة أو الشاى أو الكولا إلى تعطيل جدول نومك، ويمنعك من الحصول على الراحة التى تحتاجها، قلل من تناول القهوة والشاى والمشروبات الغازية، سيبقيك الكافيين مستيقظًا ويضعف من حدة عقلك.

2. تناول كل وجباتك فى الوقت المحدد

بشكل عام، يعد تخطى الوجبات أمرًا غير صحى تمامًا، قد يؤدى تفويت الوجبات أثناء فترات الاختبار إلى المرض والتهيج وانخفاض الطاقة، ومن الضرورى تناول جميع وجباتك والقيام بذلك فى الموعد المحدد، تأكد من تناول العناصر التى تبقيك نشيطًا وخطط لوجباتك وفقًا لجدول دراستك.

3. ابق رطبًا

حافظ على رطوبتك عن طريق استهلاك الكثير من الماء، وضع فى اعتبارك إضافة بعض أوراق النعناع المنشطة أو شرائح الليمون، هذا أمر بالغ الأهمية لأن جسمك يمكن أن يصاب بالجفاف بسهولة فى هذه المرحلة من الموسم عندما يكون التغيير وشيكًا.

4. تناول الأطعمة التى تعزز الذاكرة

أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لتحسين الذاكرة ووظائف المخ، وهى وفيرة فى الأسماك، الجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور السمسم وزيت فول الصويا وزيت الكانولا كلها إضافات جيدة إلى النظام الغذائى للنباتيين، كما يتم تقديم مكملات تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

5. تناول أطعمة تساعد على التخلص من التوتر

يزيد الإجهاد الناتج عن الامتحان من حاجة الجسم إلى بعض الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء بما فى ذلك فيتامين ب المركب وفيتامين ج ، وكذلك المعادن مثل الزنك، تساعد هذه المعادن فى إنتاج وتشغيل هرمونات الغدة الكظرية، والتى تعد فى الأساس هرمونات تخفيف التوتر فى الجسم، وتشمل الأطعمة المفيدة الأرز البنى واللوز والبيض والمنتجات الطازجة والفواكه.

6. وجبة خفيفة من المكسرات

تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية ليس فكرة جيدة على الإطلاق، ركز على تناول المكسرات، فمن ناحية المغذيات كل حبة لديها شىء تساهم به، ما يجعلها حزم طاقة صغيرة، من السهل استهلاكها بسهولة عند إضافتها بكثرة إلى أى طعام.

7. تناول أطعمة مفيدة لصحة الدماغ

من خلال مكافحة الجذور الحرة، تعمل مضادات الأكسدة بما في ذلك الفيتامينات A و C و E على تقليل الأضرار التى تلحق بخلايا الدماغ الناتجة عن الإجهاد المتزايد، ويمكن تلبية هذا المطلب بتناول البيض والسلمون والجزر والقرع والخضراوات الورقية والفواكه الطازجة، كما أنها تساعد فى تعزيز آليات دفاع الجسم وتقليل احتمالية إصابتك بالمرض أثناء الامتحانات.