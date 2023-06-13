اليوم السابع
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11 يوليو الحكم فى نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:20 م
11 يوليو الحكم فى نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت محكمة جنح النقض الثلاثاء، حجز النطق بالحكم فى الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، لجلسة 11 يوليو.
 
كانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قررت في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى والزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة. 
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه فى غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، وذلك بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث إن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.

 

 


مستريح الادوات الصحية

جنح النقض

النصب والاحتيال

الفجالة



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