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وفاة الكاتب الصحفى الكبير عاصم حنفى واليوم السابع تنعيه

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:26 م
وفاة الكاتب الصحفى الكبير عاصم حنفى واليوم السابع تنعيه الكاتب الصحفى الكبير عاصم حنفى
كتب محمد السيد الشاذلى

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توفي  اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، الصحفي بمؤسسة روزاليوسف، وأعلن ذلك الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف.
 
وكتب أحمد باشا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير الأستاذ عاصم حنفى، الذى وافته المنية منذ دقائق لتنتهى مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة فى تلاميذه وقراءه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازى".
 
ومن جانبه نعى الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع ، وجميع العاملين بالؤسسة ، الكاتب الصحفى الكبير عاصم حنفى ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الكاتب الصحفى عاصم حنفى

الكاتب الصحفى عاصم حنفى

عاصم حنفى

اليوم السابع

الصحفى عاصم حنفى



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