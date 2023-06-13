اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعى

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:12 م
وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعى السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.
 
 
وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وايضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.
 
 
وناقشا تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم وأيضا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.
 

وزير الزراعة

جنوب سيناء الخدمات الزراعية

الثروة السمكية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة