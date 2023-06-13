وزير الزراعة يتابع الحصر التصنيفى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اجتماعا مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة الحصر التصنيفي والموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الهيئة .

وخلال الاجتماع تم مناقشة التكليفات الرئاسية لموضوع تحرير عقود الأراضي بشبه جزيرة سيناء وتذليل اى عقبات بشأنها وكذلك تذليل أى عقبات أمام الفرص الاستثمارية في الأنشطة الزراعية المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشان تشجيعا للاستثمار كما تم استعراض اخر تطورات أعمال الحصر التصنيفى ودراسات التربة للأراضي الجديدة ‏الجاري استصلاحها في سيناء وتوشكى والدلتا الجديد والوادى والفرافرة وغيرها

كما ناقش الاجتماع مشكلة تقنين أراضي الدولة واستصدار قرارات إزالة التعديات على املاك الدولة ولاية الهيئة وكذلك اخر تطورات تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير حضر الاجتماع المستشار د عبدالحميد النجاشي مستشار الهيئة والمهندس محمد يحيي رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة