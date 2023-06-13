وزير التنمية المحلية يتفقد مركز خدمة المواطنين والشبكة الوطنية للطوارئ بالبحيرة

كتب على عبد الرحمن

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في محافظة البحيرة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مشيراً إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات فى إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمى.

وحرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها وتعرف " آمنة " على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين فى العديد من الخدمات.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المراكز التكنولوجية فى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مؤكدًا على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى ظل ثورة الإصلاح الإدارى التى تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة فى أداءها والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية.

وفى السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحيرة، واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمركز حيث تم البدء فى الأعمال الهندسية والإنشائية بالمركز ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومى فى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة فى الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.